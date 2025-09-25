25日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝148円57銭前後と、前日午後5時時点に比べ53銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝174円53銭前後と1銭のユーロ高・円安と横ばい圏で推移している。 株探ニュース