華為技術（ファーウェイ）は18日から20日にかけて、上海万博展覧館と上海万博センターを会場として、第10回ファーウェイ全連接大会（HUAWEI CONNECT 2025）を開催した。同イベントでは、同社取締役会常務役員であるファーウェイ・クラウドの張平安最高経営責任者（CEO）とファーウェイ上級副総裁であるファーウェイ・クラウド・グローバルマーケティングサービスの楊友桂総裁が人工知能（AI）関連の同社の取り組みやAIの最大限の活