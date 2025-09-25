安田大サーカス・クロちゃんが25日までに、自身のXを更新。声帯ポリープ切除手術が終了し、病室で横たわる姿を公開した。【写真】病室から…ボーっとしてるクロちゃんクロちゃんは「寝過ぎてボーっとしてる」と書き出し、「ショートスリーパーなのに手術後はメッチャ寝てる」とつづり、口を開けて遠くを見つめる自身の姿を公開した。この様子にファンからは「凄い大病した入院に見えてしまうのは自分だけ？」「お大事にね〜