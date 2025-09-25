ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２３日（日本時間２４日）に本拠地ロサンゼルスでのダイヤモンドバックス戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発し、２度目の右ヒジ手術から復帰後最長の６回、同最多の９１球を投げ、５安打無失点、８三振無四球と好投。しかし、救援陣がリードを守れずに逆転サヨナラ負け。今季のレギュラーシーズン最終登板＆メジャー通算１００登板を白星で飾ることはできなかった。３０日（同１０月１日）に幕を