気になる若手オートレーサーをロッカーでインタビューする「渚のオートにまつわるエトセトラ〜ロッカー便り〜」――。今回は今年デビューの３８期・上原大輝選手（川口）を取材してきました。オートレース選手養成所で最優秀賞を受賞した期待の新人レーサーの意外な苦悩と葛藤の日々が見えてきました。渚デビューして半年。心境の変化はありますか？上原やっぱりオートレースは難しいなと痛感しています。渚ロードレ