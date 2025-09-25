☆西武―日本ハム（１８：００・ベルーナドーム）西武＝今井、日本ハム＝北山ともに今季９勝ずつの西武・今井と日本ハム・北山が２４日に先発で投げ合う。勝てば今井は３年連続の２ケタ勝利で、北山は初の２ケタ勝利となる。北山の西武戦はこれまで無敗。北山の対戦相手別成績（パ・リーグのみ）は次の通り。相手登板勝―敗オリックス２５３―３ソフトバンク２０３―３楽天１８５―４ロッテ