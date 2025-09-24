とちぎテレビ 授業の一環で日本酒作りに挑戦している、鹿沼市の高校の生徒たちが２２日、材料となるコメを収穫しました。 稲刈りを行ったのは、鹿沼南高校の食料生産科の作物分会の３年生１２人です。収穫するコメは、宇都宮大学で開発された「ゆうだい２１」で、高校では大学と共同で３年前から技術研究やデータを収集するため栽培しています。 この日は栽培したおよそ８０アールのうちの一部を、鎌を使って