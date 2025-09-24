とちぎテレビ ２０２４年までの５年間で死亡・重傷事故に遭った小学生について警察庁が調べたところ、月別では１０月が最多だったことがわかりました。 警察庁によりますと２０２０年から２０２４年までの５年間で死亡・重傷事故に遭った小学生は月別で１０月が最も多く合わせて２１４人に上っていてこのうち栃木県内は１人でした。 日没が早まる秋から年末は死亡事故が増えやすく警察庁が注意を呼びかけています。今月２