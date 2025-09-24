とちぎテレビ 日本バスケットボール協会の新理事候補に、男子のＢリーグ１部で宇都宮ブレックスのキャプテン、田臥勇太選手４４歳など２人の名前が挙がっていることが２４日分かりました。 日本バスケットボール協会の新理事候補として名前が挙がっているのは宇都宮ブレックスのキャプテン、田臥勇太選手４４歳と女子日本代表のエースとして長年活躍したＷリーグ・トヨタ自動車の大神雄子監