「モーニング娘。’25」の牧野真莉愛（24）が25日までに自身のインスタグラムを更新。元CBCでフリーアナウンサーの加藤愛（30）とのツーショットを披露した。牧野は「加藤愛さんとモーニング8:00am―」と投稿し、加藤アナとカフェでの自撮りショットを披露。「愛さんとのお話めっちゃ楽しくてとまらなくて、気づいたら2時間たってた」と振り返り、「東京で愛さんにお会いできて、まりあとっても嬉しかったです」とつづった