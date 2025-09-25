永野耕平容疑者大阪府岸和田市発注工事の入札を巡る収賄事件で、前市長永野耕平容疑者（47）が最低制限価格を漏らした疑いがある共同企業体（JV）が、最低価格と同額で工事を落札していたことが25日、分かった。市の入札記録で判明した。容疑者は、この入札前に最低価格を漏らし、落札に成功したJVの構成業者から融資名目の賄賂を受け取ったとして、収賄と官製談合防止法違反、公競売入札妨害の疑いで再逮捕された。大阪地検特