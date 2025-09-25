とちぎテレビ ２３日、那珂川町の国道で走行中のコンバインに軽バンが追突するなど３台が絡む事故があり、軽バンを運転していた３０代の男性が死亡しました。 警察によりますと２３日午後６時２０分ごろ、那珂川町小川の国道で走行中のコンバインに軽バンが追突してコンバインが田んぼに落ちました。 この事故でコンバインの男性は軽傷でした。 事故の後、軽バンを運転していた男性は車から降りて、路上でコンバインの男