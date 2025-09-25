とちぎテレビ ２４日午前８時４０分ごろ真岡市物井の８７歳の農業の男性が近所の畑の用水路にトラクターごと転落していると近所の住人から消防に通報がありました。 男性は病院に運ばれましたが胸などを圧迫されていて多発外傷で死亡しました。 真岡警察署によりますと男性はトラクターで畑を耕す作業をしていて畑の西側の幅およそ１メートル、深さおよそ１メートルの用水路にトラクターご