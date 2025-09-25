NEXCO西日本によりますと、きょう（25日）高松自動車道（下り）三野ﾊﾞｽ停付近(善通寺IC→高瀬PA間)で事故があり、約4キロの渋滞が発生しているということです（午前9時40分現在）。 【写真を見る】【速報】高松自動車道・下りで車2台が絡む事故約4キロの渋滞【善通寺IC→高瀬PA間】 警察によりますと、軽乗用車とライトバンが絡む事故で、2人が救急搬送されましたが、軽傷模様だということです。 事故のあった現場地図を見る