セルティックに所属する日本代表FW前田大然と同MF旗手怜央には厳しい評価が下されている。ヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第1節が24日に行われ、セルティック（スコットランド）は敵地でツルヴェナ・ズヴェズダ（セルビア）と対戦。55分にケレチ・イヘアナチョが先制点を決めたものの、65分にマルコ・アルナウトヴィッチに同点弾を許し、1−1のドローに終わった。この試合に先発出場した前田だったが、前半のみのプ