ドローンの目撃情報を受け、デンマークのオールボー空港上空の空域が閉鎖された/Mapbox（ＣＮＮ）デンマークのオールボー空港は２４日、付近を飛行するドローンが目撃されたことを受け、空港上空の空域を閉鎖していることを明らかにした。航空機追跡サイトのＦｌｉｇｈｔＲａｄａｒ２４によると、同空港に向かっていた航空機は少なくとも３機が行き先を変更。出発予定の２機と到着予定の１機が欠航となった。ロイター通信によると