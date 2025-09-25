カラバオカップは現地時間24日までに3回戦の全日程が終了し、4回戦へ進出するクラブが出揃った。“王者”ニューカッスルはジョエリントンとウィリアム・オスラがともに2ゴールと活躍し、EFLリーグ1（3部リーグ）のブラッドフォードに4−1で快勝。前回大会のファイナリストで遠藤航が所属するリヴァプールは、松木玖生が所属するサウサンプトンに苦戦を強いられたものの、アレクサンデル・イサクとウーゴ・エキティケがネットを