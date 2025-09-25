¼Ò²ñµ¯¶È²È¤ÎÀÐ»³¥¢¥ó¥¸¥å»á¤¬¡¢25ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ø±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡Ù¡Ê·î¡Á¶âÁ°8¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤­¤ç¤¦¤Ç¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÂ´¶È¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡ÙÀÐ»³¥¢¥ó¥¸¥å»á¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È»Ê²ñ¤Î±©Ä»¿µ°ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÈÖÁÈ½ªÈ×¤Ç¡Ö¥¢¥ó¥¸¥å¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤­¤ç¤¦¤Ç¡Ø¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡Ù¤òÂ´¶È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òµá¤á¤é¤ì¤¿ÀÐ»³»á¤Ï¡¢