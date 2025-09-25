Windows Centralは9月19日(現地時間)、「Could AI unlock a 3-day workweek? Zoom CEO weighs in」において、AIの普及によって週3日勤務が実現できるというZoom CEOのEric Yuan氏の発言を報じた。Yuan氏は、日常的な単純作業をAIに担わせることで、従業員がより意味ある業務に注力できると語っている。Zoom CEOのEric Yuan氏○AIによって業務効率は上がるが、雇用喪失のリスクも生まれるAIが人々の働き方にどのような変革をもたら