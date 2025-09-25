米ホワイトハウスで新たに設置された歴代大統領を紹介するコーナー。バイデン前大統領だけが自動署名装置「オートペン」の写真（右）になっている（ホワイトハウス公式Xから・共同）【ワシントン共同】米ホワイトハウスは24日、西棟（ウエストウイング）に歴代大統領を紹介する肖像展示のコーナーを新たに設置したとしてXで様子を公開した。額縁に納まった肖像が並ぶ中、バイデン前大統領の写真だけは本人に代わって自動署名装置