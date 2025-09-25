CONVERSEとREGALのコラボレーションによるプレミアムモデル「ONE STAR J LOAFER PRM」が2025年10月3日より順次発売されます♡90年代のONE STAR LOAFERをベースに、拝みモカやビーフロールのディテールを融合。艶やかな国産ステアオイルレザーとグッドイヤー・ウェルト製法で仕立てた重厚感ある一足は、履くほどに足に馴染み快適さが増す高級感溢れるシューズです。 90年代