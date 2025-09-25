アメリカニューヨークで24日、ロシアが併合したウクライナ南部クリミア半島の奪還を目指す国際会議が開かれ、日本の岩屋外務大臣らが出席しました。「クリミア・プラットフォーム」は2014年のロシアによるクリミア併合を受け、ウクライナ政府が各国に支援を求めて開いているものです。5回目となる今回は国連総会が行われているニューヨークで初めて開催され、ゼレンスキー大統領は「60以上の国と機関が参加し、世界規模の取り組み