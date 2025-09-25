中東シリアのシャラア暫定大統領がアメリカ・ニューヨークの国連本部で演説を行い、国際社会への復帰をさらに進めるため、制裁の完全な解除を求めました。シリアのトップによる国連本部での演説はおよそ60年ぶりです。シリアのシャラア暫定大統領は24日、国連総会での一般討論演説に臨みました。シリアは去年12月まで親子2代で50年以上、独裁政権が続き、国際社会から孤立していて、中東メディアによりますと、シリアの大統領が国