東京・秋葉原に潜む数々の自販機。その中に、ひときわ異様な存在感を放つ「ドリアンサイダー」があるという。SNSで“ヤバい”と囁かれるその真相を確かめるべく、我々は調査に乗り出した。果たしてその一口は天国か、それとも地獄か――。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■Xでは「凄まじい臭気」との声も果物の王様の異名を持つドリアン。武器にも使えそうなトゲトゲした見た目と、強烈な臭気で知られた南