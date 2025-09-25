自慢の技巧で決勝点を演出した。久保建英を擁するレアル・ソシエダは現地９月24日、ラ・リーガ第６節で浅野拓磨が所属するマジョルカとホームで対戦。１−０で競り勝ち、待望の今季初勝利を挙げた。勝負を決めるゴールが生まれたのは49分。オジャルサバルのバックパスに反応した久保が、ダイレクトで前方のバレネチェアに縦パスを通す。これをバレネチェアが折り返し、最後はオジャルサバルが仕留めた。 『DAZN』の公式