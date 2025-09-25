◇プロ野球パ・リーグ 楽天-ソフトバンク(24日、楽天モバイルパーク)楽天の4年目左腕、泰勝利(たい・かつとし)投手が注目を浴びています。2021年に神村学園高からドラフト4位で楽天に入団した泰投手。入団直後からケガに泣きトミー・ジョン手術を受けるなど実戦から離れていましたが、昨季9月に2軍で復帰。今季は2軍で主に抑えを任されると、8月13日に1軍に昇格。同16日の日本ハム戦で、4年目にしてプロデビューを果たしました。こ