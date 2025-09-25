◆米大リーグダイヤモンドバックス―ドジャース（２４日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャースは２４日（日本時間２５日）、右肩痛で６０日間の負傷者リスト（ＩＬ）に入っていた佐々木朗希投手（２３）が、メジャーに復帰することを発表した。この日からブルペン陣に加わり、マイナーやオープン戦以外では日米通じて経験のない自身初のリリーフ登板のために待機することになる。代わってカービー・イエ