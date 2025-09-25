◆米大リーグレッズ―パイレーツ（２４日・米オハイオ州シンシナティ＝グレートアメリカンボールパーク）パイレーツのポール・スキーンズ投手が２４日（日本時間２５日）、敵地のレッズ戦に先発し６回を４安打無失点で降板。防御率１・９７として、ナ・リーグでは２０１８年のメッツ時代のデグロム（現レンジャーズ）以来となる防御率１点台でシーズンを終えた。１６０キロ台の剛球を投げるグリーンとの対決。３回２死一、二