ドル円理論価格1ドル＝147.81円（前日比+0.29円） 割高ゾーン：148.40より上 現値：148.73 割安ゾーン：147.21より下 過去5営業日の理論価格 2025/09/24147.52 2025/09/23147.20 2025/09/22147.18 2025/09/19147.06 2025/09/18147.04 （注）ドル円理論価格とは？ 独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています