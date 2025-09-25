24日夕方、五城目町の民家の敷地にあるクリの木に、クマ1頭がいるのを通りかかった人が目撃しました。警察が注意を呼びかけています。五城目警察署の調べによりますと、24日午後5時50分ごろ五城目町富津内中津又字台の民家の敷地にあるクリの木にクマ1頭が登っているのを、徒歩で通りかかった五城目町の60代の男性が目撃しました。クマの体長は約70センチです。目撃された場所は、国道285号に沿って民家が立ち並ぶ集落です。被害な