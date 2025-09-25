レーザーテックは寄り付きやや軟調なスタートとなったが底堅さを発揮し、前日終値近辺での推移となっている。直近４連騰を記録し、前日高値まで５０００円以上も水準を切り上げていた。売買代金も前日は５５００億円弱と全市場を通じて断トツの売買代金をこなし注目を集めたが、足もとでは高値警戒感から利益を確定する動きも観測される。ただ、下値では押し目買いニーズが強い。前日の米国株市場では半