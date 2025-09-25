トヨタ自動車は強弱観対立の中も前日終値近辺で頑強な値動きを示している。ドル・円相場が一時１ドル＝１４８円９０銭前後まで大きく円安方向に振れており、輸出採算向上への期待が買いを誘導している。同社の今期想定為替レートは１ドル＝１４５円で設定されており、実勢はそれよりも４円近く円安で推移していることから、自動車セクターの中でも特に為替感応度の高い同社株にポジティブに作用している。一方、暴風