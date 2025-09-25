京都きもの友禅ホールディングスが大幅高で１４日ぶりに反発している。２４日の取引終了後に自社株３３万５８００株（消却前発行済み株数の２．２０％）を９月３０日付で消却すると発表しており、これが好材料視されている。 出所：MINKABU PRESS