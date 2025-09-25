東海東京フィナンシャル・ホールディングスは３日ぶりに急反発し年初来高値を更新している。同社は２４日の取引終了後、未定としていた２６年３月期の中間配当予想について、２２円（前年同期は１２円）にすると発表しており、株主還元姿勢を好感した買いが集まっている。普通配当は１４円としグループ誕生２５周年の記念配当８円を上乗せする。期末配当でも記念配当８円を実施するが、普通配当については引き続き未