メドレックスはストップ高カイ気配。この日朝方、デ・ウエスタン・セラピテクス研究所と共同開発してきたＭＲＸ－５ＬＢＴ（リドカインテープ剤、商標名Ｂｏｎｄｌｉｄｏ）について、米食品医薬品局（ＦＤＡ）から成人の帯状疱疹後の神経疼痛を適応として販売承認を取得したと発表した。これが材料視されている。 今後、販売提携先の選定などの上市準備を進め、２０２６年前半に米国で販売開始する計画。ＤＷＴ