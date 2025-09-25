ＡＲアドバンストテクノロジが３日続伸している。２４日の取引終了後に、１１月３０日を基準日として１株を３株に株式分割すると発表しており、好材料視されている。１株当たりの投資金額を引き下げることで、株式の流動性の向上及び投資家層の拡大を図ることが目的という。 出所：MINKABU PRESS