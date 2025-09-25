◇ナ・リーグフィリーズ―マーリンズ（2025年9月24日フィラデルフィア）フィリーズのカイル・シュワバー選手（32）が24日（日本時間25日）、本拠でのマーリンズ戦に「2番・DH」で先発出場。56号本塁打を放ち、今季5度目の1試合2発をマークした。6―1で迎えた7回の第4打席、相手3番手・ベヨーソの直球を捉えると、打った瞬間に本塁打を確信する飛距離468フィート（約142・6メートル）の特大アーチが右中間スタンド中段席