2015年に胆管がんのため亡くなった、タレントの川島なお美さんのブログが更新された。【映像】更新されたブログ＆生前の川島さん（複数カット）青山学院大学在学中に歌手としてデビューし、その後は俳優としても活躍した川島さん。ワイン通としても知られていて「私の体はワインでできている」と語り、話題になった。しかし2013年にがんが見つかり、2014年1月に手術を受けたものの、2015年9月24日、54歳で天国へと旅立った。没