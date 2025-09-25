イスラエル南部エイラートへのドローン攻撃に救急要員が対応する様子/MDAエルサレム（ＣＮＮ）イスラエル当局は２４日、同国南部エイラートにイエメンから発射されたドローン（無人機）の攻撃があり、少なくとも２２人が負傷したと明らかにした。２人が重傷という。当局やイスラエル軍が公開した映像や画像からは、ドローンは店舗やレストランなどがある一角に落下したとみられる。ドローン攻撃はユダヤ教の新年（ロシュ・ハシャナ