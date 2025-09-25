グラビアアイドルの山田あい（22）が、25日までにX（旧ツイッター）やインスタグラムを更新。プール撮影会でのショットを公開した。山田はXで「プール撮影会お疲れ様ー！撮りに来てくれた沢山の方、チェキありがとうすっごく楽しい1日でしたお疲れだと思うのでゆっくり休んでね」と呼びかけ、白のビキニ姿で舌をペロッと出しながら、「天然あいかっぷ」があらわなショットを公開。またインスタグラムでも「プール撮影会出る