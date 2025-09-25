パナソニックは9月22日、「日常生活と肩こりに関する意識調査」の結果を発表した。調査は9月2日〜3日、全国の20歳〜59歳の男女1,000名(肩こりを感じる男女800名および肩こりを感じたことがない男女200名)を対象に、インターネットで行われた。どの程度の期間肩こりを放置しているかはじめに、肩こりを感じている800名にどの程度の期間放置しているか聞いたところ、半数を超える54.3%が「1ヶ月以上」放置していると回答。うち42.9%