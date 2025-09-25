アイ工務店はこのほど、新たな広告キャラクターに、フリーキャスターの永島優美さんを起用。その第一弾として9月19日より、同社公式YouTubeチャンネルにてオリジナル企画「アイ・レポート」を配信している。アイ工務店、新広告キャラクターに永島優美さんが就任フリーキャスターに転向後も、テレビ・Web・SNSを中心として多方面で活躍する永島優美さん。家庭的なライフスタイルや等身大のキャラクターが共感を集め、子育て世代の女