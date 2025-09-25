◆米大リーグフィリーズ―マーリンズ（２４日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）フィリーズのカイル・シュワバー外野手が２４日（日本時間２５日）、本拠のマーリンズ戦に「２番・ＤＨ」でスタメン出場し、２試合連続の５５、５６号本塁打を放った。敵地で５試合本塁打が途絶えていたシュワバーだったが、本拠にもどって２戦連続だ。３回１死無走者。左腕ウェザーズのフルカウントから直球を得