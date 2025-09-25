日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。【続きを読む】ドラフト外入団の憂き目に半ば不貞腐れていたボクを最初に見出してくれたのは山本浩二さんだった当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。今回はあの山本浩二氏について語られた、長嶋清幸氏による「ツッパリ野球