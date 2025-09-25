待望の新米が出回り始めているが、その売れ行きが鈍化している。農水省は「生産量が需要を大幅に上回る」と…“コメ余り”予想でも新米価格が下がらないワケJA福岡中央会の乗富幸雄代表理事会長は22日の記者会見で、価格高騰などの影響で新米の売れ行きが昨年より鈍くなっているとし、「コメが残らないよう、需要開拓の努力をしなければならない」と訴えた。コメの価格は依然として高いままだ。農水省によると、今月14日まで