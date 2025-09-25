お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の松尾駿（43）が一般人を"素人"と発言し、大炎上した件はコンビでの"丸坊主"謝罪に追い込まれた。最近は、千原せいじ（55）や「TKO」の木下隆行（53）など人気芸人からベテラン芸人までSNSの炎上騒動が、たびたび話題に。【こちらも読む】チョコプラ松尾駿の「素人はSNSするな」発言が大炎上！滲み出る"選民意識"と人気芸人から転落危機今度はお笑いコンビ「ニューヨーク」が9月21日に