米国の次世代防空体系「間接火力防御能力（IFPC・Indirect Fire Protection Capability）」が在韓米軍に配備されたことが把握された。海外の米軍基地で韓国が初めてだ。24日の米国防総省映像写真アーカイブ「DVIDS」によると、ランディ・ジョージ米陸軍参謀総長（大将）は22日、烏山（オサン）空軍基地を訪問し、在韓米軍第35防空砲兵旅団の将兵を激励した。当時の写真には黄色い地対空ミサイル発射台が登場し、DVIDSはキャプショ