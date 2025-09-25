韓国の誠信（ソンシン）女子大学の徐坰徳（ソ・ギョンドク）教授が「他人のコンテンツを先に盗み見しておきながら、何の恥じらいもなく難癖ばかりつけている姿だ」とし、女優チョン・ジヒョンの嫌中論争を提起した中国のネットユーザーを批判した。徐教授は9月24日、自身のフェイスブックに「最近ディズニープラス（Disney+）のドラマ『北極星』の中の女優チョン・ジヒョンのセリフをめぐって韓中のネットユーザーがまた舌戦