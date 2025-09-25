走行中のバイクを手で押し、運転手を殺害しようとしたとして、大阪府警西淀川署は２４日、大阪市西淀川区の自営業の男（３８）を殺人未遂容疑で逮捕した。「バイクの男に文句を言ったが、押していない」と容疑を否認しているという。発表によると、男は今年２月２４日、大阪市西淀川区の国道４３号で軽乗用車を運転中、右側を走っていたバイクを手で押して転倒させ、殺害しようとした疑い。バイクの男性（３２）は右太ももの骨