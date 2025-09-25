中国の新疆ウイグル自治区は、日本人にとってあまりなじみのない地域だろう。テロや暴動、強制労働、人権侵害などの報道を耳にするたび、“謎のベールに包まれた場所”というイメージを持つ人も多いのではないだろうか。「未知の世界を見てみたかった」ーーそんな好奇心から新疆ウイグル自治区に興味を持ち、潜入取材を試みたのが、フリーランスライターの西谷格氏。先ごろ上梓した『一九八四＋四〇 ウイグル潜行』（小学館）